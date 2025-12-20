CINÉCO LE SECRET DES MÉSANGES, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO LE SECRET DES MÉSANGES

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 18:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Projection du film Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux. Durée 1h17min Genre Animation Origine France (VF) Dès 6 ans

Projection du film Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux

Sortie en 2025

Durée 01h17min

Genre Animation

Origine France (VF)

Mention Dès 6 ans

Synopsis

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux. Running time: 1h17min Genre: Animation Origin: France (VF) From age 6

L’événement CINÉCO LE SECRET DES MÉSANGES Villefort a été mis à jour le 2025-12-20 par 48-OT Mont Lozere