CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Pied-de-Borne

CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 20:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Diffusion du film Les aigles de la république de Tarik Saleh Genre Drame/ Thriller Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

Synopsis

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre.

Tarif de 4€ à 6€ .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

Synopsis

Egypt?s most adored actor, George Fahmy, falls out of favor with the authorities overnight. On the verge of losing everything, George is forced to accept the role of the President in a biopic celebrating him. He finds himself thrown into the inner circle of power, and quickly realizes that he risks losing more than just his soul

