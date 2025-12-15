CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 21:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Projection du film Les aigles de la république de Tarik Saleh, jeudi 9 avril, à la salle polyvalente, à 21h.

Durée 01h56min/ Genre Drame-Thriller Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

Synopsis:

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of Les aigles de la république by Tarik Saleh, Thursday April 9, at the Salle polyvalente, 9pm.

Running time: 01h56min Genre: Drama-Thriller Origin: Denmark/ France/ Sweden (VO)

