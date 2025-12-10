CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Saint-Germain-de-Calberte

CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE

La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Projection du film Les aigles de la république de Saleh Tarik. Durée 02h09min Genre Drame, Thriller Origine France, Danemark, Suède (VO)

Projection du film Les aigles de la république de Saleh Tarik, dimanche 12 avril, au Piboulio, à 18h.

Synopsis:

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre. .

La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

Screening of Les aigles de la république by Saleh Tarik. Running time: 02:09min Genre: Drama, Thriller Origin: France, Denmark, Sweden (VO)

