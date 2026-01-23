CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Salle annexe de la mairie Vebron

CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE

Salle annexe de la mairie Ecole de Vebron (1er étage) Vebron Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 20:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Projection du film Les aigles de la République de Saleh Tarik.

Durée 01h56min Genre Drame/ Thriller Mention Tout Public Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire.

Projection du film Les aigles de la République , de Saleh Tarik, le dimanche 5 avril à 20h30.

Durée 01h56min

Genre Drame/ Thriller

Mention Tout Public

Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

Synopsis l’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre.

La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .

Salle annexe de la mairie Ecole de Vebron (1er étage) Vebron 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Les aigles de la République by Saleh Tarik.

Running time: 01h56min Genre: Drama/ Thriller Audience rating: All Origins: Denmark/ France/ Sweden (VO)

Egypt?s most adored actor, George Fahmy, falls out of favor with the authorities overnight. On the verge of losing everything, George is forced to accept the role of the President in a biopic to his glory.

L’événement CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Vebron a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes