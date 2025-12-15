CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Ventalon en Cévennes

CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE

Projection du film Les aigles de la république de Tarik Saleh, vendredi 10 avril, à la salle des fêtes, à 21h.

Durée 01h56min/ Genre Drame-Thriller Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

Synopsis:

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre. .

English :

Screening of Les aigles de la république by Tarik Saleh, Friday April 10, at the Salle des fêtes, 9pm.

Running time: 01h56min Genre: Drama-Thriller Origin: Denmark/ France/ Sweden (VO)

