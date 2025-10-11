CINECO LES MUSICIENS Saint-Germain-de-Calberte

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

2025-10-11

Projection du film « Les musiciens » de Magne Grégory ,samedi 11 octobre, à la salle polyvalente, à 21h.

Durée 01h42min / Genre Comédie Dramatique / Origine France (VF)

Synopsis:

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

English :

Screening of « Les musiciens » by Magne Grégory .

Running time: 01h42min / Genre: Dramatic comedy / Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films « Les musiciens » von Magne Grégory .

Dauer 01h42min / Genre: Dramatische Komödie / Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « Les musiciens » di Magne Grégory.

Durata: 01h42min / Genere: Commedia drammatica / Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « Les musiciens » de Magne Grégory .

Duración: 01h42min / Género: Comedia dramática / Origen: Francia (VF)

