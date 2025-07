CINECO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte

CINECO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte samedi 19 juillet 2025.

CINECO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Plus de 4 heures de films entrecoupés de plusieurs pauses pour la Grande nuit. Venez rêver, voyager, trembler, rire, d’un bout à l’autre de la nuit.

Programme Tout public (recommandé à partir de 12 ans)

Restauration et Buvette. Prévoir tenues chaudes, couvertures et transats.

C’est où ? Dans des lieux authentiques et atypiques pour partager en plein air une expérience cinématographique unique et envoûtante à la lumière des étoiles et de l’écran.

Lieu en plein air, Espace Lauriol (sous la mairie), à la salle des fêtes en cas de pluie

21h30

Contact 06 15 96 09 22 .

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 15 96 09 22

English :

Over 4 hours of films interspersed with several breaks for the Big Night. Come dream, travel, tremble, laugh, from one end of the night to the other.

Program All audiences (recommended for ages 12 and up)

Catering and refreshments. Bring warm clothes, blankets and deckchairs.

German :

Mehr als vier Stunden Film, unterbrochen von mehreren Pausen für die Lange Nacht. Träumen, reisen, zittern und lachen Sie von einem Ende der Nacht bis zum anderen.

Programm Für alle (empfohlen ab 12 Jahren)

Verpflegung und Getränke. Warme Kleidung, Decken und Liegestühle vorsehen.

Italiano :

Oltre 4 ore di film intervallate da diverse pause per la Grande Notte. Venite a sognare, viaggiare, tremare e ridere per tutta la notte.

Programma Aperto a tutti (consigliato ai ragazzi a partire dai 12 anni)

Cibo e rinfreschi. Portare abiti caldi, coperte e sedie a sdraio.

Espanol :

Más de 4 horas de películas intercaladas con varias pausas para la Gran Noche. Venga a soñar, viajar, temblar y reír durante toda la noche.

Programa Abierto a todos (recomendado a partir de 12 años)

Comida y refrescos. Traiga ropa de abrigo, mantas y tumbonas.

