CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA Saint-Martin-de-Lansuscle
CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA Saint-Martin-de-Lansuscle samedi 4 juillet 2026.
CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA
Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro. Durée 1h26min Genre Drame, Science Fiction Origine Brésil (VO)
Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro au Temple, samedi 4 juillet à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h26min
Genre Drame, Science Fiction
Origine Brésil (VO)
Synopsis
Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret… .
Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Tereza’s Travels by Gabriel Mascaro. Running time 1h26min Genre Drama, Science Fiction Origin Brazil (VO)
L’événement CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère