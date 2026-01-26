CINÉCO L’ÉTRANGER Meyrueis

CINÉCO L’ÉTRANGER

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Projection du film L'étranger de François Ozon à la salle polyvalente de Meyrueis, le jeudi 19 février à 16h.

Sortie en 2025

Durée 02h02min

Genre Drame

Origine France (VF)

Synopsis

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb… Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus. .

Salle polyvalente Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

Screening of François Ozon’s L’étranger . Running time: 2h02min Genre: Drama Origin: France (VF)

