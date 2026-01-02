CINÉCO L’ÉTRANGER Pied-de-Borne

CINÉCO L’ÉTRANGER

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 20:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Diffusion du film L’étranger de Ozon François Genre drame- Durée 2h02min Origine France (VF)

Synopsis

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb… Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.

Tarif de 4€ à 6€ .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Algiers, 1938. Meursault, a modest employee in his thirties, buries his mother without showing the slightest emotion. The next day, he begins an affair with Marie, an office colleague. Then he returns to his everyday life. But his neighbor, Raymond Sintès, disrupts his daily routine, dragging him into a series of shady affairs, culminating in a tragedy on a beach

