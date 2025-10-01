CINECO L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE Meyrueis

Salle polyvalente Meyrueis Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Projection du film L’inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier. Durée 1h46 Genre Drame Origine Danemark, France (VF)

Le plus grand concours d’architecture de l’Histoire, concours à la fois anonyme et ouvert, qui est lancé au début des années 80 sous l’impulsion d’un nouveau président socialiste. Convoité par toutes les sommités internationales de l’architecture, ce concours est remporté à la surprise générale par un inconnu Johan Otto von Spreckelsen, enseignant en architecture à Copenhague. Jusqu’ici, ce quinquagénaire n’a construit que 4 édifices sa maison et trois petites chapelles. Du jour au lendemain, Spreck est propulsé sur le devant de la scène, au centre de toutes les attentions et surtout à la tête d’un projet colossal bâtir la Grande Arche de la Défense. .

English :

Screening of Stéphane Demoustier’s L’inconnu de la grande arche . Running time: 1h46 Genre: Drama Origin: Denmark, France (VF)

German :

Vorführung des Films L’inconnu de la grande arche von Stéphane Demoustier. Dauer 1h46 Genre: Drama Herkunft: Dänemark, Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione di L’inconnu de la grande arche di Stéphane Demoustier. Durata: 1h46 Genere: Drammatico Origine: Danimarca, Francia (VF)

Espanol :

Proyección de L’inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier. Duración: 1h46 Género: Drama Origen: Dinamarca, Francia (VF)

