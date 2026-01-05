CINECO L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE Pied-de-Borne

CINECO L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Début : 2026-01-18

Projection du film L’inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier. Durée 1h46 Genre Drame Origine Danemark, France (VF)

Synopsis:

Le plus grand concours d’architecture de l’Histoire, concours à la fois anonyme et ouvert, qui est lancé au début des années 80 sous l’impulsion d’un nouveau président socialiste. Convoité par toutes les sommités internationales de l’architecture, ce concours est remporté à la surprise générale par un inconnu Johan Otto von Spreckelsen, enseignant en architecture à Copenhague. Jusqu’ici, ce quinquagénaire n’a construit que 4 édifices sa maison et trois petites chapelles. Du jour au lendemain, Spreck est propulsé sur le devant de la scène, au centre de toutes les attentions et surtout à la tête d’un projet colossal bâtir la Grande Arche de la Défense. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

