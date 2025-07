CINECO LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Projection du film « Lozère entre ciel et terre » de Benoît Colomb. Durée 52min / Genre Documentaire / Origine France (VF)

Durée 52min / Genre Documentaire / Origine France (VF)

Synopsis:

Le film documentaire Lozère emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère, anciennement province du Gévaudan. Un lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités. De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saisons. C’est l’un des plus hauts départements de France, le moins peuplé, un véritable château d’eau avec 437 cours d’eau et 1000 sources. C’est l’un des rares à posséder sur le plan géologique les quatre roches basalte, granite, calcaire et schiste. Ces paysages variés dessinent un territoire aux facettes multiples, où celui qui aime observer ne peut qu’être émerveillé. Un véritable havre d’exception, en harmonie avec sa faune et sa flore, qui nous offre un univers riche, où l’on peut apprécier la biodiversité qui nous entoure. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of the film « Lozère entre ciel et terre » by Benoît Colomb. Running time: 52min / Genre: Documentary / Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films « Lozère entre ciel et terre » von Benoît Colomb. Dauer 52min / Genre Dokumentarfilm / Herkunft Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « Lozère entre ciel et terre » di Benoît Colomb. Durata: 52 minuti / Genere: Documentario / Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « Lozère entre ciel et terre » de Benoît Colomb. Duración: 52min / Género: Documental / Origen: Francia (VF)

