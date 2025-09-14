CINÉCO LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Ciné Théâtre La Forge Villefort dimanche 14 septembre 2025.

CINÉCO LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le film documentaire Lozère emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère, anciennement province du Gévaudan. Lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités. De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saison.

Sortie en 2025 I Durée 0h52min I Genre Documentaire I Mention Tout Public I Origine France (VF)

De Benoit Colomb

Synopsis

Le film documentaire Lozère emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère, anciennement province du Gévaudan. Un lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités. De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saisons. C’est l’un des plus hauts départements de France, le moins peuplé, un véritable château d’eau avec 437 cours d’eau et 1000 sources. C’est l’un des rares à posséder sur le plan géologique les quatre roches basalte, granite, calcaire et schiste. Ces paysages variés dessinent un territoire aux facettes multiples, où celui qui aime observer ne peut qu’être émerveillé. Un véritable havre d’exception, en harmonie avec sa faune et sa flore, qui nous offre un univers riche, où l’on peut apprécier la biodiversité qui nous entoure. .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

English :

The documentary film « Lozère » takes viewers on a journey of discovery through the landscapes of the Lozère département, formerly the province of Gévaudan. This unspoilt region offers its inhabitants and visitors many unique features. From Aubrac to Margeride, via the Grands Causses and the Cévennes, the spectator is plunged into the incredible universe of these lands through the seasons.

German :

Der Dokumentarfilm « Lozère » nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Landschaften des Departements Lozère, der ehemaligen Provinz Gévaudan. Ein unberührter Ort, der denjenigen, die ihn bewohnen oder durchqueren, zahlreiche Besonderheiten bietet. Vom Aubrac über die Margeride bis hin zu den Grands Causses und den Cevennen taucht der Zuschauer im Laufe der Jahreszeiten in die unglaubliche Welt dieser Landstriche ein.

Italiano :

Il film-documentario « Lozère » accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei paesaggi del dipartimento della Lozère, ex provincia di Gévaudan. Un luogo incontaminato che offre a chi lo abita o lo attraversa molte caratteristiche uniche. Dall’Aubrac alla Margeride, passando per i Grands Causses e le Cévennes, lo spettatore si immerge nell’incredibile universo di queste terre attraverso le stagioni.

Espanol :

El documental « Lozère » lleva al espectador a descubrir los paisajes del departamento de Lozère, antigua provincia de Gévaudan. Un lugar virgen que ofrece a quienes lo habitan o transitan numerosas singularidades. Del Aubrac a la Margeride, pasando por las Grands Causses y las Cévennes, el espectador se sumerge en el increíble universo de estas tierras a través de las estaciones.

L’événement CINÉCO LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Villefort a été mis à jour le 2025-09-05 par 48-OT Mont Lozere