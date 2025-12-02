CINÉCO LUMIÈRE L’AVENTURE CONTINUE Gorges du Tarn Causses

CINÉCO LUMIÈRE L’AVENTURE CONTINUE Gorges du Tarn Causses mardi 2 décembre 2025.

CINÉCO LUMIÈRE L’AVENTURE CONTINUE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grace à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin.

Diffusion du film » Lumière, l’aventure continue » Sortie en 2025 Documentaire France (VF)

De Thierry Fremaux

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grace à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

130 years ago, the Lumière brothers invented cinema. Everything was already there: the shots, the tracking shots, the drama, the comedy, the acting? Thanks to the restoration of over 120 previously unseen Lumière views, the film offers us the untouched spectacle of the world at the turn of the century, and a stimulating journey to the origins of a cinema that knows no end.

German :

Vor 130 Jahren erfanden die Brüder Lumière das Kino. Alles war bereits vorhanden, die Pläne, die Kamerafahrten, das Drama, die Komödie, das Spiel der Schauspieler? Dank der Restaurierung von mehr als 120 unveröffentlichten Lumière-Ansichten bietet uns der Film einen unverfälschten Blick auf die Welt zu Beginn des Jahrhunderts und eine anregende Reise zu den Ursprüngen eines Kinos, das kein Ende kennt.

Italiano :

130 anni fa, i fratelli Lumière inventarono il cinema. C’era già tutto: le inquadrature, le carrellate, il dramma, la commedia, la recitazione? Grazie al restauro di oltre 120 scatti inediti dei Lumière, il film ci offre una visione incontaminata del mondo di fine secolo e uno stimolante viaggio alle origini di un cinema che non conosce fine.

Espanol :

Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cine. Todo estaba ya ahí: los planos, los travelling, el drama, la comedia, la interpretación.. Gracias a la restauración de más de 120 planos Lumière inéditos, la película nos ofrece una visión intacta del mundo de principios de siglo y un estimulante viaje a los orígenes de un cine que no conoce fin.

L’événement CINÉCO LUMIÈRE L’AVENTURE CONTINUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2025-09-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes