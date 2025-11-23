CINECO LUMIÈRE L’AVENTURE CONTINUE Sainte-Croix-Vallée-Française

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Projection du film « Lumière l’aventure continue » de Thierry Fremaux, dimanche 23 novembre, au Piboulio, à 18h.

Synopsis:

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grace à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Thierry Fremaux’s film « Lumière l’aventure continue ». Running time: 1h44min Genre: Documentary Origin: France (VO)

German :

Vorführung des Films « Lumière l’aventure continue » von Thierry Fremaux. Dauer 1h44min Genre Dokumentarfilm Herkunft Frankreich (OV)

Italiano :

Proiezione del film « Lumière l’aventure continue » di Thierry Fremaux. Durata: 1h44min Genere: Documentario Origine: Francia (VO)

Espanol :

Proyección de la película « Lumière l’aventure continue » de Thierry Fremaux. Duración: 1h44min Género: Documental Origen: Francia (VO)

