CINÉCO LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE Vebron
CINÉCO LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE Vebron dimanche 7 décembre 2025.
CINÉCO LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE
Vébron Village Vebron Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 20:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Documentaire tout Public- VF
Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Grâce à la restauration de plus de 120 vues, un voyage stimulant aux origines d’un cinéma.
Projection du film Lumière l’aventure continue
Sortie en 2025
Durée 01h44min
Genre Documentaire
Mention Tout Public
Origine France (VF)
De Thierry Fremaux
Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grace à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin. .
Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie
English :
Documentary for all audiences
130 years ago, the Lumière brothers invented cinema. Thanks to the restoration of over 120 views, a stimulating journey to the origins of cinema.
L’événement CINÉCO LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE Vebron a été mis à jour le 2025-11-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes