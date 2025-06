CINÉCO MANAS La Genette verte Florac Trois Rivières 17 septembre 2025 07:00

Lozère

CINÉCO MANAS La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Manas

Sortie en 2025

Durée 01h41min

Genre Drame

Mention Tout Public

Origine Brésil/Portugal(VO)

De Mariana Brennand Fortes

Avec Jamilli Correa,Fátima Macedo,Romulo Braga

Synopsis

Marcielle, 13 ans, vit sur l’île de Marajó, au cœur de la forêt amazonienne. Déterminée à changer son destin, elle décide d’affronter le système violent qui régit sa famille et les femmes de sa communauté. .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Marcielle, 13, lives on the island of Marajó, in the heart of the Amazon rainforest. Determined to change her destiny, she decides to confront the violent system that governs her family and the women of her community.

German :

Die 13-jährige Marcielle lebt auf der Insel Marajó im Herzen des Amazonas-Regenwaldes. Entschlossen, ihr Schicksal zu ändern, beschließt sie, sich dem gewalttätigen System zu stellen, das ihre Familie und die Frauen in ihrer Gemeinschaft beherrscht.

Italiano :

Marcielle, 13 anni, vive sull’isola di Marajó, nel cuore della foresta amazzonica. Determinata a cambiare il suo destino, decide di affrontare il sistema violento che governa la sua famiglia e le donne della sua comunità.

Espanol :

Marcielle, de 13 años, vive en la isla de Marajó, en el corazón de la selva amazónica. Decidida a cambiar su destino, decide enfrentarse al violento sistema que rige a su familia y a las mujeres de su comunidad.

