Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINECO MARTY SUPREME Cassagnas

CINECO MARTY SUPREME Cassagnas

CINECO MARTY SUPREME Cassagnas dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Ancienne Gare

Ville : 48400 Cassagnas

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 6 Adulte

Cassagnas

CINECO MARTY SUPREME

Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie.
Durée 02h30min Genre Biopic, Drame Mention Tout Public
Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie, le dimanche 21 juin à 20h30 à l’ancienne gare de Cassagnas.
Durée 02h30min
Genre Biopic, Drame
Mention Tout Public
Origine Etats-Unis (VO)
De Josh Safdie
Avec Timothée CHALAMET, Gwyneth PALTROW, Odessa A’zion

Synopsis
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.

Critique
Tout concourt à faire de Marty Supreme une fable existentielle à entrées multiples, inspirée d’un personnage réel (Marty Reisman) mais surtout portée par un époustouflant Timothée Chalamet assumant pleinement l’effet miroir d’un personnage immature et impatient. Une ode au capitalisme et à la réussite, une claque, un revers assassin qui vous cloue dans votre fauteuil !   .

Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Marty Supreme by Josh Safdie.
Running time: 02h30min Genre: Biopic, Drama Mention: All Audiences

L’événement CINECO MARTY SUPREME Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Cassagnas (Lozère)