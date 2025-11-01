CINÉCO MARY ANNING Mas-Saint-Chély

Salle des fêtes de Mas-de-Val Mas-Saint-Chély Lozère

Début : 2025-11-01 18:00:00

Diffusion du film » Mary Anning » Sortie en 2025 Animation à partir de 6 ans Belgique/ Suisse (VF)

De Marcel Barelli

En 1811, Mary Anning, une jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle découvrira bien plus que des fossiles amitiés, aventures et les débuts de la paléontologie. .

English :

In 1811, Mary Anning, a curious and determined 12-year-old girl, spends her days searching for fossils. Her father has passed this passion on to her, but her life is turned upside down when he disappears, leaving a mysterious drawing and a family in trouble. Determined to help her mother and brother, Mary sets out to unravel the secret of the drawing. She discovers much more than fossils…

German :

Im Jahr 1811 verbringt die neugierige und zielstrebige zwölfjährige Mary Anning ihre Tage damit, nach Fossilien zu suchen. Ihr Vater hat ihr diese Leidenschaft vererbt, doch ihr Leben gerät aus den Fugen, als er verschwindet und eine mysteriöse Zeichnung und eine Familie in Schwierigkeiten zurücklässt. Mary ist fest entschlossen, ihrer Mutter und ihrem Bruder zu helfen, und versucht, das Geheimnis der Zeichnung zu lüften. Dabei entdeckt sie weit mehr als nur Fossilien…

Italiano :

Nel 1811, Mary Anning, una dodicenne curiosa e determinata, trascorre le sue giornate alla ricerca di fossili. Suo padre le ha trasmesso questa passione, ma la sua vita viene sconvolta quando lui scompare, lasciando dietro di sé un disegno misterioso e una famiglia in difficoltà. Determinata ad aiutare la madre e il fratello, Mary parte alla scoperta del segreto del disegno. Scopre molto di più dei fossili…

Espanol :

En 1811, Mary Anning, una curiosa y decidida niña de 12 años, se pasa el día buscando fósiles. Su padre le ha transmitido esta pasión, pero su vida da un vuelco cuando él desaparece, dejando tras de sí un misterioso dibujo y una familia en apuros. Decidida a ayudar a su madre y a su hermano, Mary se propone descubrir el secreto del dibujo. Descubrirá mucho más que fósiles…

