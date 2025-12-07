CINÉCO MARY ANNING Vebron
CINÉCO MARY ANNING Vebron dimanche 7 décembre 2025.
CINÉCO MARY ANNING
Vébron Village Vebron Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Animation à partir de 6 ans Belgique/ Suisse (VF)
En 1811, Mary Anning, une jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté.
Projection du film Mary Anning Sortie en 2025 Animation à partir de 6 ans Belgique/ Suisse (VF)
De Marcel Barelli
En 1811, Mary Anning, une jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle découvrira bien plus que des fossiles amitiés, aventures et les débuts de la paléontologie. .
Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie
English :
Animation from age 6 Belgium/ Switzerland (VF)
In 1811, Mary Anning, a curious and determined 12-year-old girl, spends her days searching for fossils. Her father has passed this passion on to her, but her life is turned upside down when he disappears, leaving a mysterious drawing and a family in trouble.
L’événement CINÉCO MARY ANNING Vebron a été mis à jour le 2025-11-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes