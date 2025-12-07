CINÉCO MARY ANNING Vebron

CINÉCO MARY ANNING

De Marcel Barelli

En 1811, Mary Anning, une jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle découvrira bien plus que des fossiles amitiés, aventures et les débuts de la paléontologie. .

English :

Animation from age 6 Belgium/ Switzerland (VF)

In 1811, Mary Anning, a curious and determined 12-year-old girl, spends her days searching for fossils. Her father has passed this passion on to her, but her life is turned upside down when he disappears, leaving a mysterious drawing and a family in trouble.

