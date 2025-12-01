CINECO MÉTÉORS Ventalon en Cévennes

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Projection du film Météors de Hubert Charuel. Durée 1h49min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film Météors de Hubert Charuel, vendredi 12 décembre, à la salle des fêtes, à 20h30.

Synopsis:

Diagonale du vide. Mika et Dan ont beaucoup de rêves mais peu de chance. Après un nouveau plan raté de Dan, ils se retrouvent à bosser pour Tony, leur meilleur ami, devenu roi du BTP. Mika et Dan doivent se sauver d’ici, se sauver l’un l’autre, se sauver tout court. .

English :

Screening of Hubert Charuel’s film Météors . Running time: 1h49min Genre: Drama Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films Météors von Hubert Charuel. Dauer 1h49min Genre: Drama Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film Météors di Hubert Charuel. Durata: 1h49min Genere: Drammatico Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película Météors de Hubert Charuel. Duración: 1h49min Género: Drama Origen: Francia (VF)

