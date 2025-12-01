CINECO MÉTÉORS Ventalon en Cévennes
CINECO MÉTÉORS Ventalon en Cévennes vendredi 12 décembre 2025.
CINECO MÉTÉORS
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Projection du film Météors de Hubert Charuel. Durée 1h49min Genre Drame Origine France (VF)
Projection du film Météors de Hubert Charuel, vendredi 12 décembre, à la salle des fêtes, à 20h30.
Durée 1h49min Genre Drame Origine France (VF)
Synopsis:
Diagonale du vide. Mika et Dan ont beaucoup de rêves mais peu de chance. Après un nouveau plan raté de Dan, ils se retrouvent à bosser pour Tony, leur meilleur ami, devenu roi du BTP. Mika et Dan doivent se sauver d’ici, se sauver l’un l’autre, se sauver tout court. .
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie
English :
Screening of Hubert Charuel’s film Météors . Running time: 1h49min Genre: Drama Origin: France (VF)
German :
Vorführung des Films Météors von Hubert Charuel. Dauer 1h49min Genre: Drama Herkunft: Frankreich (VF)
Italiano :
Proiezione del film Météors di Hubert Charuel. Durata: 1h49min Genere: Drammatico Origine: Francia (VF)
Espanol :
Proyección de la película Météors de Hubert Charuel. Duración: 1h49min Género: Drama Origen: Francia (VF)
L’événement CINECO MÉTÉORS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-09-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère