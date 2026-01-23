CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE La Genette Verte Florac Trois Rivières
CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE
La Genette Verte 33 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Début : 2026-02-04 20:30:00
Projection du film Muganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux, le mercredi 4 février, à la Genette Verte à 20h30.
Durée 01h45min Genre Drame Origine France (VF) Mention Interdit moins de 12 ans
Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement. .
La Genette Verte 33 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
English :
Screening of Muganga, celui qui soigne by Marie-Hélène Roux. Running time: 1h45 Genre: Drama Origin: France (VF) Forbidden under 12 years old
