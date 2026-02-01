CINÉCO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
CINÉCO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet vendredi 27 février 2026.
CINÉCO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Synopsis
Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.
Diffusion du film Muganga, celui qui soigner de Roux Marie-Hélène- Genre drame- Durée 1h45min Origine France (VF) Interdit de 12 ans
Tarif de 4€ à 6€ .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
English :
Synopsis
Denis Mukwege, Congolese doctor and future Nobel Peace Prize winner, treats at the risk of his life thousands of women who are victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. His encounter with Guy Cadière, a Belgian surgeon, breathes new life into his commitment.
