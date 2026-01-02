CINÉCO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Pied-de-Borne

CINÉCO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Synopsis

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.

Diffusion du film Muganga, celui qui soigner de Roux Marie-Hélène- Genre drame- Durée 1h45min Origine France (VF) Interdit de 12 ans

Tarif de 4€ à 6€ .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

Synopsis

Denis Mukwege, Congolese doctor and future Nobel Peace Prize winner, treats at the risk of his life thousands of women who are victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. His encounter with Guy Cadière, a Belgian surgeon, breathes new life into his commitment.

