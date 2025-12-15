CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE

salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Projection du film Muganga, celui qui soigne de Roux Marie-Hélène, jeudi 12 février à la salle polyvalente, à 20h30.

Durée 01h45min/ Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement. .

salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of Muganga, celui qui soigne by Roux Marie-Hélène, Thursday February 12 at the Salle polyvalente, 8:30pm.

Running time: 01h45min Genre: Drama Origin: France (VF)

