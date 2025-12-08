CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Saint-Germain-de-Calberte

CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE

La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Projection du film Muganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux. Durée 1h45 Genre Drame Origine France (VF) Mention Interdit moins de 12 ans

Durée 01h45min Genre Drame Origine France (VF) Mention Interdit moins de 12 ans

Synopsis:

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement. .

