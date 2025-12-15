CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE Ventalon en Cévennes

CINECO MUGANGA, CELUI QUI SOIGNE

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Projection du film Muganga, celui qui soigne de Roux Marie-Hélène, vendredi 13 février à la salle des fêtes, à 20h30. Durée 01h45min/ Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement. .

English :

Screening of the film Muganga, celui qui soigne by Roux Marie-Hélène, Friday February 13 at the Salle des Fêtes, 8:30pm. Running time: 01h45min Genre: Drama Origin: France (VF)

