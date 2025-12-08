CINECO ON VOUS CROIT

La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Projection du film On vous croit de Arnaud Dufeys. Durée 01h18min Genre Drame Origine Belgique (VF)

Projection du film On vous croit de Arnaud Dufeys, dimanche 8 mars, au Piboulio, à 18h.

Durée 01h18min Genre Drame Origine Belgique (VF)

Synopsis:

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .

La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

English :

Screening of On vous croit by Arnaud Dufeys. Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)

L’événement CINECO ON VOUS CROIT Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère