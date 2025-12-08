CINECO ON VOUS CROIT Saint-Germain-de-Calberte
CINECO ON VOUS CROIT
La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Début : 2026-03-14 20:30:00
Projection du film On vous croit de Arnaud Dufeys. Durée 01h18min Genre Drame Origine Belgique (VF)
Synopsis:
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .
La Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
English :
Screening of On vous croit by Arnaud Dufeys. Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)
