CINECO ON VOUS CROIT Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 8 mars 2026.
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 6 EUR
Adulte
Début : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Projection du film On vous croit de Arnaud Dufeys, dimanche 8 mars, au Piboulio, à 18h.
Synopsis:
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
English :
Screening of On vous croit by Arnaud Dufeys. Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)
