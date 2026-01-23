CINECO ON VOUS CROIT Salle annexe de la mairie Vebron
CINECO ON VOUS CROIT Salle annexe de la mairie Vebron dimanche 22 mars 2026.
CINECO ON VOUS CROIT
Salle annexe de la mairie Ecole de Vebron (1er étage) Vebron Lozère
Projection du film On vous croit , d’Arnaud Dufeys, le dimanche 22 mars à 20h30.
Durée 01h18min
Genre Drame
Origine Belgique (VF)
Avec Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods, Ulysse Goffin
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?
La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .
English :
Screening of On vous croit , by Arnaud Dufeys, on Sunday March 22 at 8:30pm.
Running time: 01h18min Genre: Drama
Today, Alice finds herself in front of a judge and has no room for error. She must defend her children, whose custody is being challenged. Can she protect them from their father before it’s too late?
