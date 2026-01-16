CINECO ORWELL 2+2=5

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Projection du film Orwell 2+2=5 de Raoul Peck. Durée 1h59min Genre Documentaire Origine USA (VO)

Projection du film Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, vendredi 8 mai 18h, à la salle polyvalente.

Durée 01h59min Genre Documentaire Origine USA (VO)

Synopsis:

1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui. .

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Raoul Peck’s film Orwell 2+2=5 . Running time 1h59min Genre Documentary Origin USA (VO)

L’événement CINECO ORWELL 2+2=5 Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-03-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère