CINECO OUTSIDERS La Genette Verte Florac Trois Rivières
CINECO OUTSIDERS La Genette Verte Florac Trois Rivières mercredi 8 avril 2026.
CINECO OUTSIDERS
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola
Sortie en 1983 Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Mention Tout Public Origine U.S.A. (VO) Avec Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell
Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola, le mercredi 8 avril à 18h à Florac.
Sortie en 1983
Durée 01h32min
Genre Drame, Thriller
Mention Tout Public
Origine U.S.A. (VO)
Avec Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell
Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs .
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Outsiders by Francis Ford Coppola
Released in 1983 Running time: 01h32min Genre: Drama, Thriller Audience rating: All Origins: U.S.A. (VO) With Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell
L’événement CINECO OUTSIDERS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes