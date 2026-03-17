CINECO OUTSIDERS La Genette Verte Florac Trois Rivières

CINECO OUTSIDERS

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola

Sortie en 1983 Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Mention Tout Public Origine U.S.A. (VO) Avec Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell

Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola, le mercredi 8 avril à 18h à Florac.

Sortie en 1983

Durée 01h32min

Genre Drame, Thriller

Mention Tout Public

Origine U.S.A. (VO)

Avec Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell

Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs .

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Outsiders by Francis Ford Coppola

Released in 1983 Running time: 01h32min Genre: Drama, Thriller Audience rating: All Origins: U.S.A. (VO) With Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell

L’événement CINECO OUTSIDERS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes