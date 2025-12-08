CINECO OUTSIDERS

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola. Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Origine Etats-Unis (VO)

Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola, dimanche 8 mars, au Piboulio, à 16h.

Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs… .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

English :

Screening of Francis Ford Coppola’s Outsiders . Running time 01h32min Genre Drama, Thriller Origin United States (VO)

L’événement CINECO OUTSIDERS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère