CINECO OUTSIDERS Sainte-Croix-Vallée-Française

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Début : 2026-03-08 16:00:00
Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola, dimanche 8 mars, au Piboulio, à 16h.
Synopsis:
Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs… .
English :
Screening of Francis Ford Coppola’s Outsiders . Running time 01h32min Genre Drama, Thriller Origin United States (VO)
