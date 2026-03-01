CINECO SAUVAGE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 01h41min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin, dimanche 29 mars, au Piboulio, à 17h.

Durée 01h41min Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 01h41min Genre: Drama Origin: France (VF)

L’événement CINECO SAUVAGE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère