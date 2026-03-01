CINECO SAUVAGE Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO SAUVAGE Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 29 mars 2026.
CINECO SAUVAGE
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 01h41min Genre Drame Origine France (VF)
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin, dimanche 29 mars, au Piboulio, à 17h.
Durée 01h41min Genre Drame Origine France (VF)
Synopsis:
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 01h41min Genre: Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO SAUVAGE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère