CINECO SIRAT Meyrueis

CINECO SIRAT Meyrueis jeudi 23 octobre 2025.

CINECO SIRAT

Salle polyvalente Meyrueis Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.

Projection du film » Sirat » Sortie en 2025 Drame France (VO)

De Laxe Oliver avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Salle polyvalente Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

In the mountains of southern Morocco, Luis and his son Estéban search for their missing eldest daughter. They join a group of ravers on their way to yet another party in the depths of the desert. They plunge into the scorching immensity of a sand mirror that confronts them with their own limits.

German :

In den Bergen Südmarokkos sucht Luis zusammen mit seinem Sohn Estéban nach seiner verschwundenen ältesten Tochter. Sie schließen sich einer Gruppe von Ravern an, die auf dem Weg zu einer weiteren Party in den Tiefen der Wüste sind. Sie tauchen in die brennende Weite eines Spiegels aus Sand ein, der sie mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert.

Italiano :

Nelle profondità delle montagne del Marocco meridionale, Luis e suo figlio Estéban cercano la figlia maggiore scomparsa. Si uniscono a un gruppo di ravers diretti all’ennesima festa nelle profondità del deserto. Si immergono nell’immensità bruciante di uno specchio di sabbia che li mette di fronte ai propri limiti.

Espanol :

En las montañas del sur de Marruecos, Luis y su hijo Esteban buscan a su hija mayor desaparecida. Se unen a un grupo de ravers que se dirigen a otra fiesta en las profundidades del desierto. Se sumergen en la ardiente inmensidad de un espejo de arena que les enfrenta a sus propios límites.

