CINECO SIRAT Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 23 novembre 2025.
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Projection du film « Sirat » de Oliver Laxe. Durée 1h55min Genre Drame Origine France (VO)
Projection du film « Sirat » de Oliver Laxe, dimanche 23 novembre, au Piboulio, à 16h.
Durée 1h55min Genre Drame Origine France (VO)
Synopsis:
Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
English :
Screening of « Sirat » by Oliver Laxe. Running time: 1h55min Genre: Drama Origin: France (VO)
German :
Vorführung des Films « Sirat » von Oliver Laxe. Dauer 1h55min Genre: Drama Herkunft: Frankreich (OV)
Italiano :
Proiezione del film « Sirat » di Oliver Laxe. Durata: 1h55min Genere: Drammatico Origine: Francia (VO)
Espanol :
Proyección de la película « Sirat » de Oliver Laxe. Duración: 1h55min Género: Drama Origen: Francia (VO)
