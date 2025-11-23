CINECO SIRAT Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO SIRAT Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 23 novembre 2025.

CINECO SIRAT

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Projection du film « Sirat » de Oliver Laxe. Durée 1h55min Genre Drame Origine France (VO)

Projection du film « Sirat » de Oliver Laxe, dimanche 23 novembre, au Piboulio, à 16h.

Durée 1h55min Genre Drame Origine France (VO)

Synopsis:

Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of « Sirat » by Oliver Laxe. Running time: 1h55min Genre: Drama Origin: France (VO)

German :

Vorführung des Films « Sirat » von Oliver Laxe. Dauer 1h55min Genre: Drama Herkunft: Frankreich (OV)

Italiano :

Proiezione del film « Sirat » di Oliver Laxe. Durata: 1h55min Genere: Drammatico Origine: Francia (VO)

Espanol :

Proyección de la película « Sirat » de Oliver Laxe. Duración: 1h55min Género: Drama Origen: Francia (VO)

