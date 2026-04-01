CINECO: SOULÈVEMENTS Maison de retraite Le Collet-de-Dèze

Le Collet-de-Dèze

CINECO: SOULÈVEMENTS

Maison de retraite La Soleillade Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste, Lundi 20 avril, à la Soleillade, à 14h30.

Durée 1h46 min Genre Documentaire Origine France (VF)

Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste, Lundi 20 avril, à la Soleillade, à 14h30.

Durée 1h46 min Genre Documentaire Origine France (VF)

Synopsis:

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.. .

Maison de retraite La Soleillade Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Thomas Lacoste’s film Soulèvements , Monday April 20, at La Soleillade, 2:30pm.

Running time: 1h46 min Genre: Documentary Origin: France (VF)

L’événement CINECO: SOULÈVEMENTS Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère