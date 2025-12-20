CINÉCO SOULÈVEMENTS, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO SOULÈVEMENTS

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Début : 2026-04-05 21:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste. Durée 1h46min Genre Documentaire Origine France (VF)

Synopsis

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. .

Screening of Soulèvements by Thomas Lacoste. Running time: 1h46min Genre: Documentary Origin: France (VF)

