CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME Meyrueis

CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME

The phoenician scheme

Sortie en 2025

Durée 01h41min

Genre Comedie Dramatique

Mention Non Definit

Origine Etats-Unis (VF)

De Anderson Wes

Avec Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks

Synopsis

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d’Europe, survit à une nouvelle tentative d’assassinat. Ses activités commerciales brutales aux multiples ramifications, ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances idéologiques à travers le monde… Un spectacle emblématique dans cette comédie noire décalée, avec un casting de premier plan. La palette de couleurs saisissante, la théâtralité débordante et l’intrigue chaotique sont complétées par un humour hilarant pour une performance aussi captivante que déroutante. .

Salle polyvalente Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, one of Europe?s richest men and an enigmatic industrialist, survives yet another assassination attempt. His brutal and far-reaching business activities have made him a target not only for his competitors, but also for governments of all ideological persuasions around the world…

German :

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, ein rätselhafter Industrieller, der zu den reichsten Männern Europas gehört, überlebt einen weiteren Mordanschlag. Seine brutalen und weit verzweigten Geschäftsaktivitäten haben ihn nicht nur zur Zielscheibe seiner Konkurrenten, sondern auch von Regierungen aller ideologischen Richtungen auf der ganzen Welt gemacht…

Italiano :

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, uno degli uomini più ricchi d’Europa e un enigmatico industriale, sopravvive all’ennesimo attentato. Le sue attività commerciali, brutali e di vasta portata, lo hanno reso un bersaglio non solo per i suoi concorrenti, ma anche per i governi di tutte le convinzioni ideologiche del mondo…

Espanol :

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, uno de los hombres más ricos de Europa y enigmático industrial, sobrevive a un nuevo intento de asesinato. Sus brutales y trascendentales actividades empresariales le han convertido en objetivo no sólo de sus competidores, sino también de gobiernos de todas las ideologías en todo el mundo…

