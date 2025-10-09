CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 9 octobre 2025.
CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Projection du film The phoenician scheme
Durée 01h41min
Genre Comedie Dramatique
Origine Etats-Unis (VF)
De Anderson Wes
Avec Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks
Synopsis
1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d’Europe, survit à une nouvelle tentative d’assassinat. Ses activités commerciales brutales aux multiples ramifications, ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances idéologiques à travers le monde… Un spectacle emblématique dans cette comédie noire décalée, avec un casting de premier plan. La palette de couleurs saisissante, la théâtralité débordante et l’intrigue chaotique sont complétées par un humour hilarant pour une performance aussi captivante que déroutante. .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
English :
Film screening The phoenician scheme
Running time: 01h41min
Genre: Dramatic comedy
Origin United States (VF)
From Anderson Wes
German :
Filmvorführung: The phoenician scheme
Laufzeit: 01h41min
Genre: Dramatische Komödie
Herkunft: Vereinigte Staaten (VF)
Von: Anderson Wes
Italiano :
Proiezione del film: Lo schema fenicio
Durata: 01h41min
Genere: Commedia drammatica
Origine Stati Uniti (VF)
Da: Anderson Wes
Espanol :
Proyección de la película: The phoenician scheme
Duración: 01h41min
Género: Comedia Drama
Origen Estados Unidos (VF)
De: Anderson Wes
