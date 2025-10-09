CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO THE PHOENICIAN SCHEME

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Projection du film The phoenician scheme

Durée 01h41min

Genre Comedie Dramatique

Origine Etats-Unis (VF)

De Anderson Wes

Avec Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks

Synopsis

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d’Europe, survit à une nouvelle tentative d’assassinat. Ses activités commerciales brutales aux multiples ramifications, ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances idéologiques à travers le monde… Un spectacle emblématique dans cette comédie noire décalée, avec un casting de premier plan. La palette de couleurs saisissante, la théâtralité débordante et l’intrigue chaotique sont complétées par un humour hilarant pour une performance aussi captivante que déroutante. .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

English :

Film screening The phoenician scheme

Running time: 01h41min

Genre: Dramatic comedy

Origin United States (VF)

From Anderson Wes

German :

Filmvorführung: The phoenician scheme

Laufzeit: 01h41min

Genre: Dramatische Komödie

Herkunft: Vereinigte Staaten (VF)

Von: Anderson Wes

Italiano :

Proiezione del film: Lo schema fenicio

Durata: 01h41min

Genere: Commedia drammatica

Origine Stati Uniti (VF)

Da: Anderson Wes

Espanol :

Proyección de la película: The phoenician scheme

Duración: 01h41min

Género: Comedia Drama

Origen Estados Unidos (VF)

De: Anderson Wes

