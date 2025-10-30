CINÉCO TIMIOCHE Gorges du Tarn Causses

CINÉCO TIMIOCHE Gorges du Tarn Causses jeudi 30 octobre 2025.

CINÉCO TIMIOCHE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Venez découvrir ce programme de quatre courts métrages réalisé pour les tout petit à partir de 3 ans.

Diffusion de « Timioche » Sortie en 2025 À partir de 3 ans Origine Allemagne/ Royaume-Uni/ Russie (VF)

De Alex Bain, Andy Martin.

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Venez découvrir ce programme de quatre courts métrages réalisé pour les tout petit à partir de 3 ans. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves making up excuses, often bigger than he is! Until the day a misadventure really happens to him?

Come and discover this program of four short films made for the very young, aged 3 and over.

German :

Der kleine Fisch, der Geschichten erzählte? Timioche, ein kleiner Fisch, der immer zu spät kommt, liebt es, Ausreden zu erfinden, die oft größer sind als er selbst Bis ihm eines Tages tatsächlich ein Missgeschick passiert?

Entdecken Sie dieses Programm aus vier Kurzfilmen für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Il pesciolino che raccontava storie? Timioche, un pesciolino sempre in ritardo, ama inventare scuse, spesso più grandi di lui! Fino al giorno in cui gli capiterà una disavventura?

Venite a scoprire questo programma di quattro cortometraggi realizzati per bambini molto piccoli, dai 3 anni in su.

Espanol :

¿El pececito que contaba cuentos? Timioche, un pececito que siempre llega tarde, le encanta inventar excusas, ¡a menudo más grandes que él! ¿Hasta el día en que le ocurre una verdadera desventura?

Venga a descubrir este programa de cuatro cortometrajes realizados para niños muy pequeños a partir de 3 años.

L’événement CINÉCO TIMIOCHE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes