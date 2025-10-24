CINÉCO TIMIOCHE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO TIMIOCHE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet vendredi 24 octobre 2025.

CINÉCO TIMIOCHE

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Durée 00h41min À partir de 3 ans

Synopsis

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Tarif de 4€ à 6€

Diffusion du film Timioche de Alex Bain, Andy Martin

Durée 00h41min À partir de 3 ans

Synopsis

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Running time: 00h41min From age 3

Synopsis

The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves making up excuses, often bigger than he is! Until the day a misadventure really happens to him?

Price from 4? to 6?

German :

Dauer: 00h41min Ab 3 Jahre

Synopsis

Der kleine Fisch, der Geschichten erzählte? Timioche, ein kleiner Fisch, der immer zu spät kommt, liebt es, Ausreden zu erfinden, die oft größer sind als er selbst! Bis zu dem Tag, an dem ihm tatsächlich ein Missgeschick passiert?

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Durata: 00h41min A partire da 3 anni

Sinossi

Il pesciolino che raccontava storie? Timioche, un pesciolino sempre in ritardo, ama inventare scuse, spesso più grandi di lui! Fino al giorno in cui gli capita davvero una disavventura?

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Duración: 00h41min A partir de 3 años

Sinopsis

El pececito que contaba cuentos.. A Timioche, un pececito que siempre llega tarde, le encanta inventar excusas, ¡a menudo más grandes que él! Hasta el día en que le ocurre una desventura de verdad?

Precio de 4? a 6?

L’événement CINÉCO TIMIOCHE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT Mont Lozere