CINÉCO UN POÈTE La Genette Verte Florac Trois Rivières

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-11

Projection du film Un poète de Simon Mesa Soto à la Genette Verte le mercredi 11 février à 20h30.

Sortie en 2025

Durée 02h00min

Genre Comédie dramatique

Origine Colombie (VO)

Synopsis

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… .

English:

Screening of A Poet by Simon Mesa Soto. Running time: 2h00min Genre: Dramatic comedy Origin: Colombia (VO)

