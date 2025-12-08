CINECO UN POÈTE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 18:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Projection du film Un poète de Simon Mesa Soto. Durée 02h00min Genre Comédie dramatique Origine Colombie (VO)

Projection du film Un poète de Simon Mesa Soto, dimanche 22 février, au Piboulio, à 18h.

Durée 02h00min Genre Comédie dramatique Origine Colombie (VO)

Synopsis:

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Un poète by Simon Mesa Soto. Running time 02h00min Genre Dramatic comedy Origin Colombia (VO)

L’événement CINECO UN POÈTE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère