CINÉCO UN SIMPLE ACCIDENT Barre-des-Cévennes

CINÉCO UN SIMPLE ACCIDENT Barre-des-Cévennes samedi 1 novembre 2025.

CINÉCO UN SIMPLE ACCIDENT

Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-01 16:30:00

2025-11-01

Diffusion du film « Un simple accident » Sortie en 2025 Drame Iran (VO) De Panahi Jafar avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie

English :

Broadcast of the film « A Simple Accident » Released in 2025 Drama Iran (VO) By Panahi Jafar with Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. But when confronted with this family man who fiercely denies having been his torturer, doubt creeps in.

German :

Ausstrahlung des Films « Ein einfacher Unfall » Kinostart 2025 Drama Iran (OV) Von Panahi Jafar mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Iran, in der heutigen Zeit. Ein Mann trifft zufällig auf den Mann, den er für seinen ehemaligen Folterer hält. Doch angesichts dieses Familienvaters, der vehement bestreitet, sein Peiniger gewesen zu sein, kommen Zweifel auf.

Italiano :

Trasmissione del film « Un semplice incidente » Uscita nel 2025 Drammatico Iran (VO) Di Panahi Jafar con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Iran, giorni nostri. Un uomo si imbatte in quello che crede essere il suo ex torturatore. Ma di fronte a un padre che nega ferocemente di essere stato il suo torturatore, il dubbio si insinua.

Espanol :

Emisión de la película « Un simple accidente » Estrenada en 2025 Drama Irán (VO) De Panahi Jafar con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Irán, hoy en día. Un hombre tropieza con el que cree que es su antiguo torturador. Pero al enfrentarse a un padre que niega ferozmente haber sido su torturador, le asalta la duda.

