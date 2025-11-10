CINÉCO UN SIMPLE ACCIDENT Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO UN SIMPLE ACCIDENT

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-11-10 20:30:00

2025-11-10

Durée 1h41min Genre Drame

Synopsis

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

Diffusion du film Un simple accident de Panahi Jafar

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Running time: 1h41min Genre: Drama

Synopsis

Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. But when confronted with this family man who fiercely denies having been his torturer, doubt creeps in.

Price from 4? to 6?

German :

Dauer: 1h41min Genre: Drama

Synopsis

Iran, in der heutigen Zeit. Ein Mann trifft zufällig auf den Mann, den er für seinen ehemaligen Folterer hält. Doch angesichts dieses Familienvaters, der vehement leugnet, sein Peiniger gewesen zu sein, kommen Zweifel auf.

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Durata: 1h41min Genere: Drammatico

Sinossi

Iran, giorni nostri. Un uomo si imbatte in una persona che crede essere il suo ex torturatore. Ma di fronte a un padre che nega ferocemente di essere stato il suo torturatore, il dubbio si insinua.

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Duración: 1h 41min Género: Drama

Sinopsis

Irán, en la actualidad. Un hombre tropieza con alguien que cree que es su antiguo torturador. Pero al enfrentarse a un padre que niega ferozmente haber sido su torturador, le asalta la duda.

Precio de 4? a 6?

