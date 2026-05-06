CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE intersection D16 Mas-Saint-Chély

Mas-Saint-Chély

CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE

intersection D16 et de la route du Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson,

Durée 02h42min, Genre Action, Comédie, Origine Etats-Unis (VO)

Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, le samedi 6 juin à 18h , au Mas de Val.

Durée 02h42min

Genre Action, Comédie

Origine Etats-Unis (VO)

Avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn

Synopsis:

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa , indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé… .

intersection D16 et de la route du Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Paul Thomas Anderson’s One battle after another ,

Running time: 02h42min, Genre: Action, Comedy, Origin: USA (VO)

L’événement CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes